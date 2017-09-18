Помогите выжить! — письмо заболевшего экс-солиста группы "Элес"

18 сентября 2017, 13:02 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Экс-солист музыкальной группы "Элес" Айдин Джумалиев, которому поставили диагноз "карцинома печени", прислал письмо из стамбульской клиники телеведущей Ассоль Молдокматовой.

Молдокматова, которая помогает Джумалиеву, опубликовала его послание на своей странице в Facebook.

Джумалиев вспоминает о группе "Элес", созданной 32 года назад, о выступлениях на международных конкурсах, таких как "Юрмала" в Москве", "Голос Азии-90" в Алматы, и других.

"Это незабываемо. Группа переживала разные периоды: были взлеты и падения, находки и потери. Этим была наполнена и моя жизнь. Я предан творчеству все эти годы. Никогда не обманывал, жил по совести, ценил дружбу и не предавал ни друзей, ни творчество. Воспоминания обо всех восхитительных моментах, которые я пережил, переполняют меня, и я глубоко благодарен Богу за то, что наслаждался ими так долго", - отметил Джумалиев.

Артист признался, что очень хочет жить, увидеть свадьбы сыновей - студентов Бексултана и Нурсултана и снова быть опорой для супруги Венеры, с который прожил 27 лет.

"Я хочу поблагодарить мою прекрасную маму. Вы подарили мне жизнь, полную любви, поддержки и дружбы. Мне посчастливилось смотреть вам в глаза честно. Пожалуйста, никогда не думайте, что мне тяжело жилось. Я прожил прекрасные 50 лет и благодарен родным, друзьям, одноклассникам, близким за то, что подарили мне счастливые мгновения жизни. Я счастлив и нахожусь в мире с собой. Я благодарен моим коллегам-музыкантам и всем, кто сейчас активно поддерживает меня. Знаю, что 2 октября пройдет концерт " Элес " по сбору средств для борьбы с моим недугом. Мысленно буду с вами душой и сердцем", - пишет Джумалиев.

Для курса лучевой радиотерапии, химиотерапии и на операцию, по словам Джумалиева, необходимо 25 тысяч долларов.

"Для меня это неподъемная сумма, ведь гонорары музыкантов в нашей стране мизерны. Если мои слова тронули ваши сердца, поддержите меня на пути к исцелению, помогите выжить", - обратился к кыргызстанцам музыкант.

Айдин Джумалиев был участником группы "Элес" с момента ее создания. Коллектив появился в 1985 году и просуществовал до 2002-го. За это время музыканты выпустили пять альбомов. В июле нынешнего года группа заявила о воссоединении.

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