Переполненные классы в бишкекских школах — обучение или мучение?

18 сентября 2017, 13:07 Комментарии

Прошло уже две недели, как у школьников начался новый учебный год, а родители все не могут успокоиться. Особое возмущение мам и пап вызывает переполненность классов.

Могу, конечно, представить, как родители уговаривали руководителей престижных школ, чтобы те приняли их деток. Ведь только там, как они уверены, их чадо получит достойное образование. Уговоры, посулы, звонки от кого надо и даже добровольные взносы... Все ради одного: "Возьмите ребенка!", ведь многим школы, расположенные рядом, по районной приписке, не нравятся. Причины разные - то основной язык в них не тот, то учителя не самые опытные.

Кстати, на пресловутом школьном районировании некоторые ушлые граждане умудряются делать деньги. Завуч одной из школ, расположенной в центре столицы и пока еще пользующейся популярностью, рассказывала, что они были немало удивлены, когда случайно выяснили, что несколько учеников "с их микроучастка", не являющиеся братьями и сестрами, проживают в одной квартире. Оказалось, что родители за небольшую мзду регистрируются в домах, расположенных в районе школы, и уже на законных основаниях требуют принять их ребенка. Ведь он живет совсем рядом, а не в какой-то новостройке.

Добившись принятия чад в школу, взрослые вместо ожидаемого успокоения переживают настоящий шок. Да и как реагировать, если видишь, что твой малыш приходит в класс, в котором сидят по 45, а то и 50 учеников! Причем таких классов в одной параллели может быть и восемь, и десять, и более.

Довелось самой заглянуть в комнатку, в которой учились "всего" 46 учеников. Посчитала парты: три ряда по семь штук. Двадцать одна - больше просто поставить невозможно. 42 места. Первые практически упираются в доску. Втиснуться в такие столики могут только худенькие детки, но ведь не все такие. С удивлением спрашиваю, куда еще четверых посадят. Учительница, ничуть не смутившись, отвечает: "Обычно не все дети на уроки приходят, вот и размещаемся. В крайнем случае по трое усаживаются".

Как в таких условиях можно хоть чему-то научить ребенка? Тут только перекличка займет пол-урока. Докричаться до учеников за последними партами тоже могут не все учителя. Да и уследить за всеми невозможно. Остается рассчитывать на то, что с детьми будут заниматься родители, контролируя их успеваемость. Однако многим совсем не до этого - им нужно зарабатывать.

Боюсь ошибиться, но, скорее всего, процесс обучения в школах уже отходит на второй план. Главное, образовательное ведомство может отчитаться, что оно максимально сумело охватить детей как бы обучением. И этого принципа придерживаются с давних времен - отчетность превыше всего.

Родители могли бы и не удивляться, если бы услышали заявление руководства столичного управления образования: "Школы в Бишкеке переполнены в 2,5 раза, несмотря на строительство зданий. Это связано со стабильной рождаемостью и высоким уровнем миграции. Население столицы растет с каждым годом. Люди приезжают из регионов, чтобы дать детям хорошее образование. А мы обязаны посадить всех детишек за парты, никому не отказываем".

Вот и результат. С посадкой как-то получается, хоть и с трудом, а вот с ожиданием хорошего образования уже проблематично. Чтобы хоть как-то выгадать с помещениями для учеников начальной школы, в школах стали резко сокращать число 10-х и 11-х классов. В одной из школ в конце учебного года собрали родителей девятиклассников и сообщили, что из шести классов в десятом останется только один. Всех, кто не попадает в него, попросили забрать документы.

И пошли дети по лицеям. Может, это и хорошо, что молодые люди смогут раньше профессию приобрести. Тогда почему бы не вернуться к десятилетнему образованию? Можно уже после восьмого класса школы чуть-чуть разгрузить.

А в социальных сетях я увидела и вовсе радикальное предложение сделать обязательным только начальное образование. Четыре года школьники как-то промучаются, считать-писать научатся и дальше могут не терзать ни себя, ни родителей, ни школу. И действительно, большинству совсем не нужны ни физика с химией, ни биология с литературой. Да и семьям не нужно тратиться на учебники с тетрадями, не говоря уже о многочисленных школьных сборах-поборах.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });