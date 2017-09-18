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Новости Кыргызстана

Кыргызстан принял участие в открытии Азиатских игр в закрытых помещенияхКыргызстан принял участие в открытии Азиатских игр в закрытых помещениях

По Кыргызстану сохранится теплая и ясная погода — прогноз погоды на 19 сентября

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448390-ru.html

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18 сентября 2017, 12:47       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 19 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +9...+14
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +4...+9
днем: +21...+26
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +17...+22
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +21...+26
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

Комментарии

 

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