По Кыргызстану сохранится теплая и ясная погода — прогноз погоды на 19 сентября

18 сентября 2017, 12:47 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 19 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +9...+14

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +4...+9

днем: +21...+26

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +17...+22

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +21...+26

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +26...+28.