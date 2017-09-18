Странная любовь. Бабанов и Торобаев создали тандем

18 сентября 2017, 12:15 Комментарии

Кандидаты в президенты Бабанов и Торобаев, объявили о создании тандема. На выборы они идут, заранее распределив между собой должности. Еще до голосования один практически объявил себя главой государства. Второй - тешит себя иллюзиями, что станет премьер-министром. Новообразованная политическая связка представляется экспертам небезынтересной, но все-таки большинство склоняется к тому, что она бесперспективна.

Поведение Бакыта Торобаева очень напоминает состояние ветреной женщины. Она вроде как многим симпатична, но конкретных предложений с целью повести под венец даме никто не делает. Сам политик, заключивший союз с Бабанвым, по большому счету признал, что пока не готов принимать ответственные решения, и уж тем более самостоятельно вести борьбу за важный государственный пост. Теперь предвыборный девиз неоднозначного тандема звучит: "Бабанов - президент, Торобаев - премьер-министр".

А ведь совсем недавно лидер "Онугуу-Прогресса" пытался разыграть хитроумную комбинацию. Он планировал охомутать Камчыбека Ташиева, Адахана Мадумарова и Ахматбека Келдибекова, да так, чтобы эта тройка тащила Торобаева в президенты. Участники квартета то разбегались, то вновь воссоединялись. Однако в конце концов все закончилось крахом и отменой съезда, на котором политики собирались выдвинуть единого кандидата и учредить новую партию.

В этой странной четверке все происходило как-то нестандартно. Каждый из членов стремился обязательно выдвинуться кандидатом в президенты. Лишь Келдибеков не смог официально зарегистрироваться, так как имеет непогашенную судимость. В результате Торобаев, Мадумаров и Ташиев пресекли желания баллотироваться и стали метаться в поисках того, с кем можно поторговаться и поучаствовать в разделе власти.

Вот Бабанов и купил Торобаева по сходной цене, пообещав ему должность виртуального премьера. Этим парням палец в рот не клади, они уже до выборов разделили между собой главные политические посты. Далеко не факт, что Бабанов будет праздновать успех, но даже если предположить, что фортуна ему улыбнется, как он собирается назначать Торобаева на пост главы правительства?

Сами по себе фракции "РАЖ" и "Онугуу-Прогресс" в нынешнем составе парламента простые наблюдатели. От их мнения и позиции не зависит абсолютно ничего. Кроме того из партий Бабанова и Торобаева разбежались некоторые депутаты, так что они в Жогорку Кенеше даже закон не смогут принять, не говоря уже о том, чтобы отправить в отставку правительство и утвердить новое. Все это очередная фикция или политическая авантюра, рассчитанная разве что на шумиху.

Бабанову, позиции которого в южных регионах республики крайне слабы, нужен был союзник такого плана, как Торобаев. Только вот каким будет эффект от такого странного объединения? Председатель "Онугуу-Прогресса" настолько заигрался в политику и увлекся вхождением в разные альянсы, что рискует растерять последних сторонников, которые ему до сих пор доверяли. Поэтому весьма сомнительно, что новый союзник принесет Бабанову много голосов избирателей из южных областей. Тем более что региональные деятели изрядно раздробили электорат.

По мнению экспертов, связка Бабанов - Торобаев очень непрочная, как таковых союзнических и партнерских отношений между ними нет и быть не может. В этой связи политологи вспоминают, как совсем недавно лидеры фракций "РАЖ", "Онугуу-Прогресс" и "Кыргызстан" пытались сорвать в парламенте назначение Сапара Исакова на пост премьер-министра. В последний момент Бакыт Торобаев отскочил от Омурбека Бабанова и Каната Исаева, оказавшись участвовать в заговоре и саботировать назначение правительства.

Есть неофициальная информация о том, как Бакыт Торобаев совершил резкий политический маневр после того, как ему посулили хорошую должность: речь шла о том, что он сможет занять пост спикера. По новым данным, Торобаев не выходил из переговорного процесса, и при определенном раскладе по-прежнему может согласиться на выгодное и интересное предложение, по некоторым данным, теперь речь идет о вице-премьерстве. А ведь это более реалистично, нежели виртуальный и призрачный пост премьера от Бабанова, которому для начала президентские выборы нужно выиграть.

Как показали состоявшиеся не так давно результаты выборов в местные органы власти, партии кандидатов в президенты, таких как Бабанов, Торобаев, Сариев и т.д., совершенно не пользуются поддержкой на местах. "Ак-Шумкар", "Онугуу-Прогресс" и та же самая "Республика" в отдельных населенных пунктах полностью провалили избирательные кампании, получив критично мало голосов. Если партия того, кто считает себя национальным лидером, не может преодолеть 7-процентный барьер, то такой претендент, наверное, никогда не сможет стать президентом.

Поэтому многим кандидатам в президенты ничего не остается, как имитировать бурную деятельность. За примитивной агитационной работой - пустота. Поэтому внимание кыргызстанцев разного рода деятели и пытаются привлечь разными способами. То раздавая несбыточные обещания, то созданием неких тандемов, что откровенно попахивает бакиевщиной.