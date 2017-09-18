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Президент Венесуэлы заявил о своем сходстве со Сталиным

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366483_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448388-ru.html

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Президенты России, Туркменистана, Беларуси и Узбекистана поздравили Атамбаева с днем рождения

Президенты России, Беларуси и Узбекистана поздравили Атамбаева с днем рождения

18 сентября 2017, 12:18       Комментарии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал, что у него есть что-то общее с советским лидером Иосифом Сталиным, пишет Росбалт.
По словам Мадуро, такого мнения придерживаются многие, и сделал акцент на внешнем сходстве. При этом его политические оппоненты, вероятно, имеют в виду идентичность политических подходов.
"В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. Посмотрите на мой профиль. Я похож", - заявил политик.
Причислять себя к диктаторам Мадуро не спешит - по его мнению, лидеры других стран нередко используют более жесткие методы, чем он. К примеру, премьер Испании Мариано Рахой отправил в Каталонию полицию, чтобы задержать 700 мэров, поддержавших референдум региона о независимости.
"Кто действует как диктатор? Мадуро, который разрешает оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония высказалась?" - сказал президент Венесуэлы.
При этом глава Боливарианской республики признался, что когда смотрит на себя в зеркало, временами все-таки видит в нем Сталина.

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