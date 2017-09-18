Мейрманова: Родители идут на попятную и отказываются от жалоб о взносах

18 сентября 2017, 12:19 Комментарии

Родители не готовы до конца отстаивать свою позицию по вопросу запрета вступительных взносов. Об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции сообщила начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.

В июне этого года Министерство образования и мэрия издали совместный приказ о запрете вступительных взносов при приеме в первый класс. Был создан ватсап-канал и номер горячей линии для жалоб родителей. Но, по ее словам, при разбирательстве родители зачастую опровергают свои сообщения о вступительных взносах в школах.

"Подписание этого приказа было своевременным, количество жалоб снизилось и ситуация была урегулирована. Но мы столкнулись с тем, что при поступлении жалобы на ватсап, когда начинаются разбирательства, родители сами уходят на попятную, что это были не они и вообще никаких денег не сдавали. Но сегодня родители тоже образованные и грамотные горожане и, наверное, чтобы не возникали такие прецеденты, не надо предлагать деньги", - заявила Мейрманова.

Она отметила, что управление требует создания различных стендов и публикаций информации о запрете взносов на сайтах школ.