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Мейрманова: Родители идут на попятную и отказываются от жалоб о взносах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366481_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448387-ru.html

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18 сентября 2017, 12:19       Комментарии

Родители не готовы до конца отстаивать свою позицию по вопросу запрета вступительных взносов. Об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции сообщила начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.
В июне этого года Министерство образования и мэрия издали совместный приказ о запрете вступительных взносов при приеме в первый класс. Был создан ватсап-канал и номер горячей линии для жалоб родителей. Но, по ее словам, при разбирательстве родители зачастую опровергают свои сообщения о вступительных взносах в школах.
"Подписание этого приказа было своевременным, количество жалоб снизилось и ситуация была урегулирована. Но мы столкнулись с тем, что при поступлении жалобы на ватсап, когда начинаются разбирательства, родители сами уходят на попятную, что это были не они и вообще никаких денег не сдавали. Но сегодня родители тоже образованные и грамотные горожане и, наверное, чтобы не возникали такие прецеденты, не надо предлагать деньги", - заявила Мейрманова.
Она отметила, что управление требует создания различных стендов и публикаций информации о запрете взносов на сайтах школ.

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