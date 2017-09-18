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Кыргызстан принял участие в открытии Азиатских игр в закрытых помещениях

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366485_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448386-ru.html

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В Ашхабаде стартовали Азиатские игры

Стартап, созданный в Кыргызстане, привлек инвестиций на $300 тыс.

18 сентября 2017, 12:31       Комментарии

Делегация Кыргызстана приняла участие в церемонии открытия Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые стартовали в Ашхабаде (Туркменистан).
Церемония началась с красочного шоу, в котором задействованы несколько тысяч человек, выстраивающиеся то в форме официальной эмблемы, то в форме ахалтекинского скакуна - символа Игр-2017. Попутно рассказывается об истории и культуре страны.
После торжественно приветствовали гостей и участников президент Турменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Олимпийского совета Азии (ОСА) шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах.
В частности президент рассказал о подготовке страны к этим играм. В свою очередь глава ОСА поблагодарил народ Туркменистана за такой труд и отметил, что благодаря организаторам в играх участвует не только азиатский континент, но и страны Океании.
После торжественного поднятия флагов страны организатора и ОСА, Бердымухамедов объявил Игры-2017 открытыми.
Затем начался парад спортсменов под бурные приветствия 45-тысячного Олимпийского стадиона. В нем приняли участие делегации более 50 стран.
Флаг Кыргызстана на открытии нес чемпион Всемирных игр кочевников Нурбек Кожобеков, также на параде прошлись в составе сборной страны Айсулуу Тыныбекова, Авазбек Аманбеков, Алексей Федосеев, Каныбек Сагынбаев, Дастан Лепшаков и другие.
По окончании парада состоялся концерт звезд местной эстрады, а затем на стадион въехал всадник с факелом Игр и поднялся на вершину башни в центре арены. Подняв скакуна на дыбы, он достал огнем факела до восьмигранной звезды и две огненные "кометы" направились к чаше, в которой загорелся огонь Азиатских игр-2017.
Напомним, по данным организаторов, в Играх-2017 принимают участие более 5 тысяч спортсменов из 64 стран. Кыргызстан представляют 153 спортсмена по 17 видам спорта. В настоящее время в копилке сборной Кыргызстана одна бронзовая медаль, которую завоевал Ариет Бекишев по контактному джиу-джитсу. Сегодня в борьбу вступают остальные "джитсеры", а также легкоатлеты, футзалисты, борцы, тайбоксеры и таэквондисты.

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