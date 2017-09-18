Кыргызстан принял участие в открытии Азиатских игр в закрытых помещениях

18 сентября 2017, 12:31 Комментарии

Делегация Кыргызстана приняла участие в церемонии открытия Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые стартовали в Ашхабаде (Туркменистан).

Церемония началась с красочного шоу, в котором задействованы несколько тысяч человек, выстраивающиеся то в форме официальной эмблемы, то в форме ахалтекинского скакуна - символа Игр-2017. Попутно рассказывается об истории и культуре страны.

После торжественно приветствовали гостей и участников президент Турменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Олимпийского совета Азии (ОСА) шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах.

В частности президент рассказал о подготовке страны к этим играм. В свою очередь глава ОСА поблагодарил народ Туркменистана за такой труд и отметил, что благодаря организаторам в играх участвует не только азиатский континент, но и страны Океании.

После торжественного поднятия флагов страны организатора и ОСА, Бердымухамедов объявил Игры-2017 открытыми.

Затем начался парад спортсменов под бурные приветствия 45-тысячного Олимпийского стадиона. В нем приняли участие делегации более 50 стран.

Флаг Кыргызстана на открытии нес чемпион Всемирных игр кочевников Нурбек Кожобеков, также на параде прошлись в составе сборной страны Айсулуу Тыныбекова, Авазбек Аманбеков, Алексей Федосеев, Каныбек Сагынбаев, Дастан Лепшаков и другие.

По окончании парада состоялся концерт звезд местной эстрады, а затем на стадион въехал всадник с факелом Игр и поднялся на вершину башни в центре арены. Подняв скакуна на дыбы, он достал огнем факела до восьмигранной звезды и две огненные "кометы" направились к чаше, в которой загорелся огонь Азиатских игр-2017.

Напомним, по данным организаторов, в Играх-2017 принимают участие более 5 тысяч спортсменов из 64 стран. Кыргызстан представляют 153 спортсмена по 17 видам спорта. В настоящее время в копилке сборной Кыргызстана одна бронзовая медаль, которую завоевал Ариет Бекишев по контактному джиу-джитсу. Сегодня в борьбу вступают остальные "джитсеры", а также легкоатлеты, футзалисты, борцы, тайбоксеры и таэквондисты.