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Главная проблема жилмассивов Бишкека заключается в нехватке школ — Омурканов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448385-ru.html

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18 сентября 2017, 12:16       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Главная проблема жилмассивов столицы - нехватка школ, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека Сталбек Омурканов. © Sputnik / Табылды Кадырбеков Начальник Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека Сталбек Омурканов
Пресс-конференция состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
"Вокруг города находится 49 жилмассивов, в которых проблема № 1 - нехватка школьных и дошкольных учебных заведений. В начале учебного года родители из жилмассивов везут детей в город. Мы продолжаем открывать школы. За 20 лет их построено 30. На открытие образовательных учреждений в новостройках выделено 116 миллионов сомов", - рассказал Омурканов.
По информации пресс-службы мэрии, в столице действует 95 муниципальных школ. До конца учебного года планируется открыть еще четыре, за счет чего появится 4 250 мест для учеников.
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