Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На открытие и ремонт школ в Бишкеке потратят 267 млн сомов — мэрияНа открытие и ремонт школ в Бишкеке потратят 267 млн сомов — мэрияПо количеству ВИЧ-инфицированных лидирует Чуйская областьПо количеству ВИЧ-инфицированных лидирует Чуйская область

Дело Исаева: На суде нет большинства свидетелей, допрашивают тех, кто есть

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366474_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448384-ru.html

Похожие новости

Большинство руководителей Kumtor Gold Company будут кыргызстанцы — Исаков

Ученые: Большинство стран могут полностью перейти на возобновляемую энергию

Коалиция большинства предложила голосовать за нового премьера открыто

Коалиция большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым

Коалиция большинства предлагает ЖК утвердить кандидатуру С.Исакова и состав правительства открытым электронным голосованием

18 сентября 2017, 11:41       Комментарии

В Первомайском районном суде продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Канатбека Исаева. Ранее в ходе допроса свидетель юрист по проекту земельных реформ г. Токмак Венера Сулайманкулова заявляла, что с юридической точки зрения нарушений при выводе здания библиотеки из списка социальных и культурных объектов не было.
Второй свидетель также сообщил, что подсудимый действовал в правовом поле. Директор частной строительной компании Юсупжан Матаров в своих показаниях отметил, что библиотека была выведена из списка культурных объектов во время предыдущего градоначальника Сулайманкулова. А на вопрос, оказывалось ли какое-либо давления на него со стороны Каната Исаева, он отметил, что нет.
Однако продолжить судебный процесс далее не представлялось возможным, так как из заявленных десяти свидетелей пришли всего двое. В итоге судья сообщил, что следующее заседание состоится 21 сентября. При этом должны будут прийти все свидетели, отметил судья Абдуразак Боромбаев.
Напомним, подсудимый Исаев обвиняется по статье коррупция и в деле рассматривается три эпизода. Один из которых - незаконная реализация муниципального здания городской библиотеки и общежития по заниженной стоимости.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум