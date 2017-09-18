Дело Исаева: На суде нет большинства свидетелей, допрашивают тех, кто есть

18 сентября 2017, 11:41 Комментарии

В Первомайском районном суде продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Канатбека Исаева. Ранее в ходе допроса свидетель юрист по проекту земельных реформ г. Токмак Венера Сулайманкулова заявляла, что с юридической точки зрения нарушений при выводе здания библиотеки из списка социальных и культурных объектов не было.

Второй свидетель также сообщил, что подсудимый действовал в правовом поле. Директор частной строительной компании Юсупжан Матаров в своих показаниях отметил, что библиотека была выведена из списка культурных объектов во время предыдущего градоначальника Сулайманкулова. А на вопрос, оказывалось ли какое-либо давления на него со стороны Каната Исаева, он отметил, что нет.

Однако продолжить судебный процесс далее не представлялось возможным, так как из заявленных десяти свидетелей пришли всего двое. В итоге судья сообщил, что следующее заседание состоится 21 сентября. При этом должны будут прийти все свидетели, отметил судья Абдуразак Боромбаев.

Напомним, подсудимый Исаев обвиняется по статье коррупция и в деле рассматривается три эпизода. Один из которых - незаконная реализация муниципального здания городской библиотеки и общежития по заниженной стоимости.