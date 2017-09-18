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Бабанов – президент, Торобаев – премьер-министр!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366479_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448383-ru.html

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Омурбек Бабанов: Мы объединяемся ради проведения реформ!

18 сентября 2017, 11:50       Комментарии

Сегодня в городе Джалал-Абаде лидер партии "Онугуу-Прогресс" объявил о своей поддержке кандидата в президенты Омурбека Бабанова.
"Омурбек Токтогулович – видный авторитетный политик. Наши политические программы похожи, мы говорим о конституционной реформе, о сокращении количества депутатов Жогорку Кенеша, о сокращении расходов госаппарата. Мы оба желаем изменений. Мы говорим о реформе судебной системы. Мы оба за реформы!" - сказал Бакыт Торобаев.
Политик добавил, что как гражданин Кыргызстана он сожалеет о том, что коррупция растет, в кадровой системе госаппарата бардак, наши соотечественники уезжают за границу в поисках работы, 54% молодых людей не могут поступить в вузы, а простые граждане не могут получить качественное медицинское обслуживание без денег.
"Уважаемые кыргызстанцы, я вижу ошибки власти. Но мы их не повторим. У нас будет другая политика, другой курс. Наши цели с Омурбеком Токтогуловичем близки. Пусть народ победит! Проснитесь, не будьте равнодушны к своему будущему! Пусть будет президентом тот, кто думает о народе! Сегодня я официально заявляю, что мы с Омурбеком Токтогуловичем объединились! Бабанов – президент, Торобаев - премьер-министр!" - заключил Бакыт Торобаев.
"Сегодня здесь состоялось историческое событие, - отметил Омурбек Бабанов. - Я верю, что этот день будет вписан золотыми буквами в историю Кыргызстана. Мы вместе с Бакытом Эргешевичем создавали партию "Республика", теперь он создал свою партию, создав новую политическую силу. Сейчас объединяются не просто две партии, но и все наши сторонники. Победа будет за нами!" - заявил Омурбек Бабанов.
Он отметил, что избрав его президентом, народ Кыргызстана проголосует за Бакыта Торобаева в качестве премьер-министра.
"Мы не просто объединяемся для победы на выборах, а потому, что мы одинаково видим дальнейший путь развития Кыргызстана, у нас общие цели. Мы объединяемся ради проведения реформ! Наша программа – Путь вперед, только вперед!" - сказал кандидат.
После заявлений двух политиков состоялось подписание соглашения об объединении.
Исполнитель: ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон", г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2. Заказчик: Кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 18.09.2017 г. Тираж: 1.

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