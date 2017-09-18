Родители учеников собрали более 57 млн сомов на ремонт столичных школ

18 сентября 2017, 11:52 Комментарии

В прошлом учебном году родители собрали 57 млн сомов на ремонт школ. Об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции сообщила начальник управления образования мэрии Сауле Жаксылыкова.

Она рассказала, что в общей сложности сумма родительских сборов в столичных школах составила 57 млн 277 тыс. сомов. Родительские средства никуда не изымаются, а остаются в школе, и по решению родительских попечительских советов распределены на ремонтные работы.

"Комиссия рассматривает по приоритетности. В основном мэрия производит наиболее затратные работы. Сегодня огромную поддержку оказывают родители. Они собирают средства в общественные фонды и они сами решают. То, что мы сегодня видим - насколько привлекательны школы – это все заслуга родителей", - сказала Мейрманова.

Отметим, родительские взносы частично запрещены. В частности, закон допускает добровольные взносы на официальные счета родительского фонда. Но сами родители жалуются на то, что все сборы осуществляются принудительно.