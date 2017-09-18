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Родители учеников собрали более 57 млн сомов на ремонт столичных школ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366478_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448382-ru.html

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18 сентября 2017, 11:52       Комментарии

В прошлом учебном году родители собрали 57 млн сомов на ремонт школ. Об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции сообщила начальник управления образования мэрии Сауле Жаксылыкова.
Она рассказала, что в общей сложности сумма родительских сборов в столичных школах составила 57 млн 277 тыс. сомов. Родительские средства никуда не изымаются, а остаются в школе, и по решению родительских попечительских советов распределены на ремонтные работы.
"Комиссия рассматривает по приоритетности. В основном мэрия производит наиболее затратные работы. Сегодня огромную поддержку оказывают родители. Они собирают средства в общественные фонды и они сами решают. То, что мы сегодня видим - насколько привлекательны школы – это все заслуга родителей", - сказала Мейрманова.
Отметим, родительские взносы частично запрещены. В частности, закон допускает добровольные взносы на официальные счета родительского фонда. Но сами родители жалуются на то, что все сборы осуществляются принудительно.

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