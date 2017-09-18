Омбудсмен: Приговор в отношении журналиста Сапанова - возврат к инквизиции

18 сентября 2017, 11:55 Комментарии

Приговор в отношении журналиста Зулпукара Сапанова - возврат к инквизиции. Об этом заявил омбудсмен КР Кубат Оторбаев.

Напомним, на прошлой неделе районный суд г. Бишкек приговорил Сапанова к 4 годам лишения свободы за его книгу "Кыдыр санжырасы".

Прочитав это издание Оторбаев считает, что приговор в отношении журналиста ущемляет его конституционные права и свободы.

"После приговора суда, я ознакомился с книгой Сапанова и считаю, что его произведение надо рассматривать шире, чем каноны религии, и в этом плане книга вне религии. Это как мысли свободолюбивого человека, который имеет не только гражданскую позицию по острым проблемам, а попытки осмыслить все происходящие трагедии, войны и другие негативные явления, которые переживает человечество в последние два столетия. Стоит отметить, Кыргызская Республика является демократической, светской страной, а каждый гражданин в соответствии с Конституцией, имеет право на свободу мысли и слова. Таким образом, приговор суда в отношении журналиста можно охарактеризовать как возврат к инквизиции. При рассмотрении дел, связанных с творчеством, следователям и судам надо быть вне или над религией, потому что со времён сжигания на костре Джордано Бруно человечество в своих мыслях и законах достигло большого прогресса, а варварские действия ангажированных разного рода узкомыслящих "деятелей" остается до сих пор позором для их потомков", - считает главный правозащитник страны.

"Заключать человека за то, что он высказывал определённые, пусть и даже ложные взгляды, для светского государства в XXI веке является недопустимым", - подытожил он.

В связи с этим омбудсмен призывает судебный корпус пересмотреть свое решение в отношении журналиста Сапанова и освободить его из-под стражи.