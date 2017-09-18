Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше в результате ДТП погибли двое подростковВ Оше в результате ДТП погибли двое подростковДело Исаева: На суде нет большинства свидетелей, допрашивают тех, кто естьДело Исаева: На суде нет большинства свидетелей, допрашивают тех, кто есть

На открытие и ремонт школ в Бишкеке потратят 267 млн сомов — мэрия

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448380-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан принял участие в открытии Азиатских игр в закрытых помещениях

Главная проблема жилмассивов Бишкека заключается в нехватке школ — Омурканов

Родители учеников собрали более 57 млн сомов на ремонт столичных школ

До конца года в Бишкеке отремонтируют четыре аварийные школы

Неизвестные начали строительные работы близ жилых домов в 5-м микрорайоне Бишкека

18 сентября 2017, 11:42       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. На открытие и ремонт средних учебных заведений в столице потратят 267 миллионов сомов, cообщила сегодня на пресс-конференции начальник Управления образования мэрии Бишкека Мейрманова Сауле.
Пресс-конференция состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан. © Sputnik / Табылды Кадырбеков Начальник Управления образования мэрии Бишкека Мейрманова Сауле
"Ребят в школах, конечно, больше, чем положено. Но в этом году мы ожидаем вступления в строй бывших аварийных объектов. Школы №44, 28, 10 и 25 будут введены в эксплуатацию. Этот вопрос не решался несколько лет. Также проводим капремонт отдельных школ, на это выделили 169 миллионов сомов. На реконструкцию и ремонт учебных объектов направили 267 миллионов сомов", - сказала Мейрманова.
По информации пресс-службы мэрии, в столице 95 муниципальных школ. До конца учебного года планируется открыть школу в жилом массиве "Ак-Ордо" на 960 мест и № 25 на 800 мест. Также планируется построить образовательное учреждение в жилмассиве "Мурас-Ордо" (450 мест).
В целом за счет строительства школ в столице появится 4 250 ученических мест.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум