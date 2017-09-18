На открытие и ремонт школ в Бишкеке потратят 267 млн сомов — мэрия

18 сентября 2017, 11:42 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. На открытие и ремонт средних учебных заведений в столице потратят 267 миллионов сомов, cообщила сегодня на пресс-конференции начальник Управления образования мэрии Бишкека Мейрманова Сауле.

Пресс-конференция состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан. © Sputnik / Табылды Кадырбеков Начальник Управления образования мэрии Бишкека Мейрманова Сауле

"Ребят в школах, конечно, больше, чем положено. Но в этом году мы ожидаем вступления в строй бывших аварийных объектов. Школы №44, 28, 10 и 25 будут введены в эксплуатацию. Этот вопрос не решался несколько лет. Также проводим капремонт отдельных школ, на это выделили 169 миллионов сомов. На реконструкцию и ремонт учебных объектов направили 267 миллионов сомов", - сказала Мейрманова.

По информации пресс-службы мэрии, в столице 95 муниципальных школ. До конца учебного года планируется открыть школу в жилом массиве "Ак-Ордо" на 960 мест и № 25 на 800 мест. Также планируется построить образовательное учреждение в жилмассиве "Мурас-Ордо" (450 мест).

В целом за счет строительства школ в столице появится 4 250 ученических мест.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });