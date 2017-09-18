18 сентября 2017, 11:40 Комментарии

По количеству ВИЧ-инфицированных лидирует Чуйская область. Об этом сегодня, 18 сентября, на конференции "Новые вызовы ВИЧ и ТБ" заявил директор Республиканского центра "СПИД" при Минздраве КР Улан Кадырбеков.

По данным центра, на сегодняшний день Чуйская область, обогнав Ош, занимает первые позиции по количеству зараженных ВИЧ – на долю региона приходится 33% (2 тыс. 160 больных, в том числе 22 — дети) от общего количества больных по Кыргызстану. В Ошской области – 1 тыс. 316 (дети – 388), в Оше – 1 тыс. 30 (74), в Бишкеке – 1 тыс. 118 (15), Джалал-Абадской – 849 (77), Баткенской – 181 (13), Иссык-Кульской – 207 (15), Нарынской – 143 (0) и Таласской – 99 (3).

"В основном, заражение происходит от употребления наркотиков. Город Ош раньше был лидером среди ВИЧ-инфицированных, а сейчас Чуйская область опередила этот город. Но, к сожалению, зараженных детей по-прежнему больше всего в южной столице", — пояснил У.Кадырбеков.