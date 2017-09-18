Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дело Исаева: На суде нет большинства свидетелей, допрашивают тех, кто естьДело Исаева: На суде нет большинства свидетелей, допрашивают тех, кто естьДо конца года в Бишкеке отремонтируют четыре аварийные школыДо конца года в Бишкеке отремонтируют четыре аварийные школы

По количеству ВИЧ-инфицированных лидирует Чуйская область

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/po-kol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448379-ru.html

Похожие новости

В селе Кожояр Иссык-Кульской области открылся детский сад на 100 мест

Более 200 тысяч жителей Ошской области поддержали программу Омурбека Бабанова

Более 200 тысяч жителей Ошской области поддержали программу Омурбека Бабанова

В каких районах Бишкека и Чуйской области 18 сентября отключат электричество

Глава Праительства Кыргызстана дал ряд поручений в рамках рабочей поездки по Чуйской области

18 сентября 2017, 11:40       Комментарии

По количеству ВИЧ-инфицированных лидирует Чуйская область. Об этом сегодня, 18 сентября, на конференции "Новые вызовы ВИЧ и ТБ" заявил директор Республиканского центра "СПИД" при Минздраве КР Улан Кадырбеков.
По данным центра, на сегодняшний день Чуйская область, обогнав Ош, занимает первые позиции по количеству зараженных ВИЧ – на долю региона приходится 33% (2 тыс. 160 больных, в том числе 22 — дети) от общего количества больных по Кыргызстану. В Ошской области – 1 тыс. 316 (дети – 388), в Оше – 1 тыс. 30 (74), в Бишкеке – 1 тыс. 118 (15), Джалал-Абадской – 849 (77), Баткенской – 181 (13), Иссык-Кульской – 207 (15), Нарынской – 143 (0) и Таласской – 99 (3).
"В основном, заражение происходит от употребления наркотиков. Город Ош раньше был лидером среди ВИЧ-инфицированных, а сейчас Чуйская область опередила этот город. Но, к сожалению, зараженных детей по-прежнему больше всего в южной столице", — пояснил У.Кадырбеков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум