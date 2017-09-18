В Оше в результате ДТП погибли двое подростков

18 сентября 2017, 11:43 Комментарии

В Оше в результате ДТП погибло двое подростков, за рулем автомобиля находился 17-летний парень. Об этом K—News сообщили в УВД Оша.

Уточняется, что ДТП произошло 17 сентября примерно в 16:00 на автодороге Сары-Таш — Карамык.

"За рулем автомобиля "Лексус" был 17-летний парень. По предварительным данным, он не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП погибли две девочки — 2008 и 2001 годов рождения, водитель и еще двое пассажиров в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Позже выяснилось, что водительского удостоверения у парня не было", — рассказали в УВД.

По факту ДТП назначены все необходимые экспертизы, ведутся следственные мероприятия.