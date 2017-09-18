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В Оше в результате ДТП погибли двое подростков

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448378-ru.html

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18 сентября 2017, 11:43       Комментарии

В Оше в результате ДТП погибло двое подростков, за рулем автомобиля находился 17-летний парень. Об этом K—News сообщили в УВД Оша.
Уточняется, что ДТП произошло 17 сентября примерно в 16:00 на автодороге Сары-Таш — Карамык.
"За рулем автомобиля "Лексус" был 17-летний парень. По предварительным данным, он не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП погибли две девочки — 2008 и 2001 годов рождения, водитель и еще двое пассажиров в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Позже выяснилось, что водительского удостоверения у парня не было", — рассказали в УВД.
По факту ДТП назначены все необходимые экспертизы, ведутся следственные мероприятия.

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