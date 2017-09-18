Омурбек Бабанов: Путь в будущее возможен только с Россией

18 сентября 2017, 11:25 Комментарии

"Россия - не просто наш друг. Это наш стратегический партнер. У нас общая история, мы из одной большой семьи. Мы потом и кровью всегда были вместе и вместе мы будем покорять великие вершины. Поэтому наша связь неразрывна", - заявил кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов.

"Эффективная внешняя политика очень важна. Наша страна - это площадка возможностей для мировой экономики. Мы и дальше будем проводить интеграционную политику в рамках ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Россия - не просто дружеский, но и наш стратегический партнер. Нам нужен мир не только в самом Кыргызстане, но и мир на наших границах, мир и стабильность в нашем огромном регионе", - добавил лидер партии "Республика".

Исполнитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 18.09.2017 г. Тираж: 1.