В селе Кожояр Иссык-Кульской области открылся детский сад на 100 мест

18 сентября 2017, 11:26 Комментарии

В селе Кожояр Иссык-Кульской области открылся детский сад, рассчитанный на 100 воспитанников. Как сообщает пресс-служба парламента, спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков принял участие в церемонии открытия.

"Детский сад является истоком светлого будущего каждого ребенка и открытие нового сада - большой шаг вперед не только для села Кожояр, но и Иссык-Кульской области в целом. Так как именно в стенах дошкольного учреждения закладываются семена для более широких перспектив каждого ребенка, который в дальнейшем становится достойным гражданином своей страны", - отметил он.

Спикер передал детскому саду из резервного фонда 100 тыс. сомов.

Сообщается, что на перепрофилирование старого здания под детский сад из Фонда развития Иссык-Кульской области было выделено 32 млн сомов. В свою очередь Жогорку Кенеш выделил 1 млн 500 тыс. сомов на оснащение данного дошкольного учреждения необходимой мебелью.