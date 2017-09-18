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В селе Кожояр Иссык-Кульской области открылся детский сад на 100 мест

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448376-ru.html

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18 сентября 2017, 11:26       Комментарии

В селе Кожояр Иссык-Кульской области открылся детский сад, рассчитанный на 100 воспитанников. Как сообщает пресс-служба парламента, спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков принял участие в церемонии открытия.
"Детский сад является истоком светлого будущего каждого ребенка и открытие нового сада - большой шаг вперед не только для села Кожояр, но и Иссык-Кульской области в целом. Так как именно в стенах дошкольного учреждения закладываются семена для более широких перспектив каждого ребенка, который в дальнейшем становится достойным гражданином своей страны", - отметил он.
Спикер передал детскому саду из резервного фонда 100 тыс. сомов.
Сообщается, что на перепрофилирование старого здания под детский сад из Фонда развития Иссык-Кульской области было выделено 32 млн сомов. В свою очередь Жогорку Кенеш выделил 1 млн 500 тыс. сомов на оснащение данного дошкольного учреждения необходимой мебелью.

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