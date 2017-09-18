Дело Исаева: Свидетель на допросе дала юридическую оценку выводу библиотеки

18 сентября 2017, 11:13 Комментарии

В Первомайском районном суде продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Канатбека Исаева. Сегодня, 18 сентября, свидетель, которая являлась юристом по проекту земельных реформ г. Токмак, Венера Сулайманкулова в ходе допроса рассказала, что библиотека была выведена из разряда социальных объектов в 2008 году. А решение об этом принимали депутаты.

Она также дала свою юридическую оценку по выводу здания. На ее взгляд, вся процедура была законной, и она сама видела заключение комиссии по состоянию строения.

Свидетель пояснила суду, что здание было старым и уже находилось в аварийном состоянии. В доказательство этому есть заключения специалистов. Соответственно, поэтому его можно было вывести и списка соцобъектов, сказал она.