Выиграй iPhone 8 или iPad 4 mini от мобильного оператора О!

18 сентября 2017, 11:30 Комментарии

Вот он, тот момент, когда ты пролистываешь списки участников конкурса и с замиранием сердца находишь своё имя в самом верху… Не веря своим глазам, удаче и счастью, ты понимаешь: "Новый iPhone 8 – МОЙ!!! Спасибо, спасибо мобильному оператору О!, я вас люблю!"

Это могут быть ваши эмоции. Принимайте участие в конкурсе и получите шанс выиграть самый долгожданный гаджет этой осени iPhone 8.

Подробные условия конкурса читайте на официальной страничке интернет-магазина O!Store в Instagram. Участие в розыгрыше возможно до 23.59 25 сентября. Результаты будут определены с помощью random – 26 сентября.

На следующий день, 27 сентября, станет известно имя победителя второго конкурса, посвящённого самым юным абонентам и их родителям. На кону подарок, который непременно понравится всей семье - новый планшет iPad 4 mini. Что нужно для участия? Всё просто! Каждый день родители умиляются первым шагам своим деток, новым словам, их особенному восприятию мира. Запишите короткое видео о том, что такое интернет устами детей. Подробнее о том, как это сделать на страничке мобильного оператора О! в Instagram.

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