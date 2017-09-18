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Выиграй iPhone 8 или iPad 4 mini от мобильного оператора О!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366476_vy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448373-ru.html

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18 сентября 2017, 11:30       Комментарии

Вот он, тот момент, когда ты пролистываешь списки участников конкурса и с замиранием сердца находишь своё имя в самом верху… Не веря своим глазам, удаче и счастью, ты понимаешь: "Новый iPhone 8 – МОЙ!!! Спасибо, спасибо мобильному оператору О!, я вас люблю!"
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