Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

По количеству ВИЧ-инфицированных лидирует Чуйская областьПо количеству ВИЧ-инфицированных лидирует Чуйская областьВыиграй iPhone 8 или iPad 4 mini от мобильного оператора О!Выиграй iPhone 8 или iPad 4 mini от мобильного оператора О!

До конца года в Бишкеке отремонтируют четыре аварийные школы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366472_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448372-ru.html

Похожие новости

Главная проблема жилмассивов Бишкека заключается в нехватке школ — Омурканов

На открытие и ремонт школ в Бишкеке потратят 267 млн сомов — мэрия

Неизвестные начали строительные работы близ жилых домов в 5-м микрорайоне Бишкека

10.59: про унижение девушек на бишкекских улицах

В Ботаническом саду проходит арт-проспект "Бишкек: зеленым зонам – новое дыхание"

18 сентября 2017, 11:36       Комментарии

В новом учебном году в Бишкеке введут в эксплуатацию несколько новых школ. Об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции сообщил начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев.
В этом году свои двери открыли УВК № 95 в микрорайоне Джал-29 на 600 учебных мест, который полностью построен за счет китайского гранта и школа № 86 в жилом массиве "Калыс-Ордо" на 660 мест - за счет местного бюджета и китайской компанией Tebian Electric Apparatus Stock Co. (TBEA).
До конца учебного года по линии Общественно-государственного управления капитального строительства планируется ввод в эксплуатацию школы в жилом массиве "Мурас-Ордо". Кроме того, строится детский образовательный центр в жилом массиве Колмо.
Кроме того, сейчас УКС ведет ремонтно-строительные работы с усилением несущих конструкций школ № 25, № 10, № 28, № 44. В них увеличится количество посадочных мест. Ввод в эксплуатацию планируется на конец текущего года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум