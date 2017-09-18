До конца года в Бишкеке отремонтируют четыре аварийные школы

18 сентября 2017, 11:36 Комментарии

В новом учебном году в Бишкеке введут в эксплуатацию несколько новых школ. Об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции сообщил начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев.

В этом году свои двери открыли УВК № 95 в микрорайоне Джал-29 на 600 учебных мест, который полностью построен за счет китайского гранта и школа № 86 в жилом массиве "Калыс-Ордо" на 660 мест - за счет местного бюджета и китайской компанией Tebian Electric Apparatus Stock Co. (TBEA).

До конца учебного года по линии Общественно-государственного управления капитального строительства планируется ввод в эксплуатацию школы в жилом массиве "Мурас-Ордо". Кроме того, строится детский образовательный центр в жилом массиве Колмо.

Кроме того, сейчас УКС ведет ремонтно-строительные работы с усилением несущих конструкций школ № 25, № 10, № 28, № 44. В них увеличится количество посадочных мест. Ввод в эксплуатацию планируется на конец текущего года.