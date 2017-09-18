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В Бишкеке обсуждают проблемы ВИЧ и туберкулеза

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448371-ru.html

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Почти 90% чиновников не в курсе статистики по больным ВИЧ и туберкулезом – глав Минздрава

18 сентября 2017, 9:58       Комментарии

В Бишкеке проходит Национальная конференция "Новые вызовы ВИЧ и туберкулеза", в ходе которой профильные специалисты и чиновники различных уровней совместно с представителями международных организаций и гражданского сектора обсудят ряд вопросов, касающихся данной проблематики.
Целью конференции является привлечение политиков, принимающих решение, усиление межсекторального взаимодействия, внедрение инновационных подходов для решения проблем ВИЧ и туберкулеза и выработки общих рекомендаций, а также последующих действий по усилению ответных мер на эпидемию ВИЧ/ТБ.
Конференция состоит из пяти сессии: политика в сфере противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза; экономические аспекты борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Кыргызстане; лечение и лекарственные средства; инновационные подходы при борьбе с ВИЧ и ТБ; мультисекторальный подход в борьбе с эпидемиями ВИЧ и ТБ.

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