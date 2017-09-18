Почти 90% чиновников не в курсе статистики по больным ВИЧ и туберкулезом – глав Минздрава

18 сентября 2017, 11:11 Комментарии

Почти 90% чиновников не были в дальних регионах страны и не знают, какова статистика относительно больных ВИЧ и туберкулезом. Об этом сегодня, 18 сентября, на Национальной конференции "Новые вызовы ВИЧ и ТБ" заявил министр здравоохранения Кыргызской Республики Талантбек Батыралиев.

В ходе обсуждения стало известно, что на сегодняшний день центры помощи больным ВИЧ и ТБ находятся в основном в столице и других крупных городах. А в дальних регионах и селах Кыргызстана больным людям вовсе некуда обратиться за помощью, поэтому им приходится скрывать свой статус ВИЧ-инфицированного либо не сообщать родственникам о том, что заболели туберкулезом.

"Ранее выявление ВИЧ и туберкулеза поможет вести лечение и профилактику болезней, а также приостановить их распространение. Поэтому чиновникам и различным организациям нужно объединиться и вести борьбу против распространения болезней вместе", — отметил Талантбек Батыралиев.