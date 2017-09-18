Кубат Оторбаев: Приговор в отношении журналиста Зулпукаара Сапанова — возврат к инквизиции

18 сентября 2017, 11:25 Комментарии

Приговор в отношении журналиста Зулпукаара Сапанова — возврат к инквизиции. Об этом заявил омбудсмен Кыргызстана Куба Оторбаев.

Напомним, на прошлой неделе районный суд Бишкека приговорил журналиста Зулпукаара Сапанова к 4 годам лишения свободы за его книгу "Кыдыр санжырасы".

"После приговора суда, я ознакомился с книгой Сапанова, и считаю, что его произведение вне религии. Это мысли свободолюбивого человека, который имеет не только гражданскую позицию по острым проблемам, но и попытка осмыслить трагедии, войны и другие негативные явления, которые переживает человечество в последние два столетия. Стоит отметить, что Кыргызская Республика является демократической, светской страной, а каждый гражданин в соответствии с Конституцией, имеет право на свободу мысли и слова. Таким образом, приговор суда в отношении журналиста можно охарактеризовать как возврат к инквизиции. При рассмотрении дел, связанных с творчеством, следователям и судам надо быть вне или над религией, потому что со времен сжигание на костре Джордано Бруно человечество в своих мыслях и законах достигло большого прогресса, а варварские действия ангажированных разного рода узкомыслящих "деятелей" остается до сих пор позором для их потомок", – считает Кубат Оторбаев.

Он призвал судебный корпус пересмотреть решение в отношении журналиста Сапанова и освободить его из-под стражи.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, обвинив Сапанова в разжигании межрелигиозной розни. Расследовал громкое дело Госкомитет национальной безопасности КР.