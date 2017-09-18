Неизвестные начали строительные работы близ жилых домов в 5-м микрорайоне Бишкека

18 сентября 2017, 11:30 Комментарии

Неизвестные начали ограждать территорию возле жилых домов в 5-м микрорайоне Бишкека для строительства магазина. Об этом K-News рассказали местные жители.

Так, по словам жителей домов 1/1 и 1/2 столичного микрорайона №5, в непосредственной близости от домов произошел захват территории.

"У нас три одноподъездных дома, и между ними территория около 2 соток, которая еще с 2000-х начала распродаваться. Мы, жильцы, были не в курсе. В 2013 году решили оформить придомовые земельные участки (ПЗУ), и тогда нам сообщили, что эта территория продана, и на этом месте построят девятиэтажку. Тогда мы начали судиться, однако процесс проиграли. Чуть позже этот участок вновь продали, и вместо девятиэтажки на этом месте собрались строить магазин и столовую. При этом, мы не можем оформить ПЗУ, так как эти участки ушли в частные руки, и приграничная территория дома нарушается. Хотя государственные органы для многоэтажного дома должны в первую очередь оформить эти земельные участки", — пояснила председатель ТСЖ Чинара Байсалова.

Фото: пользователь Facebook Авланбек Джумабаев 1 of 3 Кроме этого, женщина рассказала, что новые владельцы эти придомовых участков не оформляют их надлежащим образом.

"Они начинают делать проект ПЗУ, однако не регистрируют в ГРС, и проект остается лишь эскизом для отвода глаз. Это элемент коррупции – они по закону все начинают, а потом бросают, не зарегистрировав", — добавила Чинара Байсалова.

По словам председателя ТСЖ, ранее владельцем этих участков был некий Нурманбетов, который работал в госорганах. Теперь же эта территория принадлежит женщине, которая хочет построить магазин одежды для детей. Жильцы боятся, что это место может превратиться в гостиницу или другое заведение.