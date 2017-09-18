Омурбек Бабанов: Путь в будущее возможен только с Россией

18 сентября 2017, 11:21 Комментарии

"Россия – не просто наш друг. Это наш стратегический партнер. У нас общая история, мы из одной большой семьи. Мы потом и кровью всегда были вместе, и вместе мы будем покорять великие вершины. Поэтому наша связь неразрывна", — заявил кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов.

"Эффективная внешняя политика очень важна. Наша страна – это площадка возможностей для мировой экономики. Мы и дальше будем проводить интеграционную политику в рамках ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Россия – не просто дружеский, но и наш стратегический партнер. Нам нужен мир не только в самом Кыргызстане, но и мир на наших границах, мир и стабильность в нашем огромном регионе", — добавил лидер партии "Республика".

Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 18.09.2017 г. Тираж: 1.