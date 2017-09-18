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Дело Саляновой: Скандалы не затихают. Заявлен очередной отвод судье

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366469_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448366-ru.html

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18 сентября 2017, 10:44       Комментарии

В Ленинском районном суде города Бишкек ведется судебный процесс по делу депутата парламента Аиды Саляновой. Это утро в зале заседаний начиналось по-прежнему со скандалов. Напомним, 15 сентября в ходе суда председательствующий Кубанычбек Касымбеков потребовал вывести из зала депутата Наталью Никитенко и правозащитницу Рабигу Сыдыкову.
Сегодня Сыдыкова вновь пришла на процесс. Однако сотрудники милиции сообщили ей, что они не могут впустить ее, так как им поступило поручение не пропускать. В знак протеста Салянова перестала отвечать на вопросы гособвинителя.
После чего адвокат Чинара Джакупбекова заявила об отводе судьи. Однако служитель Фемиды отклонил данное заявление. Но при этом после продолжительных споров позволил Сыдыковой присутствовать на процессе.

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