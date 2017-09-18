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Верхненарынские ГЭС: 19 сентября истекает срок выплаты $37 млн "РусГидро"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366470_ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448365-ru.html

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18 сентября 2017, 10:53       Комментарии

Чешская компания Liglass Trading прибыла в Кыргызстан, которая подписала соглашение с правительством КР о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада.
Зарубежные инвесторы также стали победителями тендера на строительство десяти малых ГЭС.
Liglass Trading должен заплатить $37 миллионов для выкупа 50 процентов акций в ЗАО "Верхненарынские ГЭС". Именно эту сумму Кыргызстан должен вернуть российской компании "РусГидро", которая готовится подать иск к республике в международный арбитраж.
Отметим, 19 сентября истекает срок выплаты $37 миллионов.

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