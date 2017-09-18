Верхненарынские ГЭС: 19 сентября истекает срок выплаты $37 млн "РусГидро"

18 сентября 2017, 10:53 Комментарии

Чешская компания Liglass Trading прибыла в Кыргызстан, которая подписала соглашение с правительством КР о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада.

Зарубежные инвесторы также стали победителями тендера на строительство десяти малых ГЭС.

Liglass Trading должен заплатить $37 миллионов для выкупа 50 процентов акций в ЗАО "Верхненарынские ГЭС". Именно эту сумму Кыргызстан должен вернуть российской компании "РусГидро", которая готовится подать иск к республике в международный арбитраж.

Отметим, 19 сентября истекает срок выплаты $37 миллионов.