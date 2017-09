10.59: про унижение девушек на бишкекских улицах

18 сентября 2017, 10:59 Комментарии

Со мной крайне редко пытаются познакомиться. Ну, во-первых, я никогда не снимаю обручальное кольцо (пусть все видят, что мне удалось себе мужчину отхватить! Мне. Мужчину. Живо-о-о-го!). Во-вторых, обитаю я либо дома, либо на работе - там мужчин, жаждущих склонить к адюльтеру, не наблюдается.

Вчера это случилось: со мной наконец кто-то решил познакомиться. Историческое событие произошло так: иду я на рынок с пакетами и дулькой "я у мамы дурочка" на черепе. Очередные наушники съел кот, так что слышимость была прекрасная.

Два моих ланселота лет девятнадцати сидели на бордюре и созерцали, как продукт их слюнных желез тягуче растягивается по асфальту. Я не шучу: прям сидели вдвоем и смотрели вниз. Пока их не отвлек вид меня.

Мои рассуждения о том, что избирательное право нужно давать все-таки не всем, прервал камушек, стукнувшийся о мою подошву. Юноши игриво перемигивались, пытаясь покорить сердце прекрасной дамы: "Э, девушка!".

Прекрасная дама порядком опешила. Прекрасные дамы вообще не любят, когда в них камушками кидают. "Вы нормальные?" - попыталась я взять на себя функции докторов РЦПЗ, проведя экспресс-тест на адекватность.

"Супер **п*!" - залился искристым смехом мой обожатель, чьи родители еще в детстве вычеркнули из списка его будущих профессий все интеллектуальные.

Я решила ответить им как заправский дипломат и произнесла сакраментальное лавровское: "Дебилы". Моя интеллектуальная находка рассмешила их еще больше.

Это все, конечно, весело, но на самом деле грустно. Дело в том, что парни даже не ставили себе цель познакомиться: они ведь опытным путем понимали, что вероятность найти себе девушку таким образом - ноль целых ноль десятых. Они хотели именно унизить человека, потому что это весело.

В такой ситуации любая девушка даже в самой скромной одежде и с высшим образованием выглядит глупо. Нет такого ответа, который бы помог ей выйти из ситуации победительницей. Колкую фразу они бы не поняли, выдать что-то нецензурное тоже как-то неправильно. Молча уйти, пылая яростью также ведь не победа.

Злая, как сотни янычар, ты покидаешь их, поджав свою "супер **п*". Мужчины, будьте мужчинами! Увидите, что над девушкой так издеваются, - сделайте замечание. Они же могут бороться только с теми, кто гарантированно не даст с вертушки по печени.

Теперь перейдем к новостям.

Вчера президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отметил свой 61-й день рождения. Коллеги, звонившие поздравить, заодно обсудили актуальные межгосударственные вопросы. © Фото / предоставлено Сыягуль КараманИнтервью президента России Владимира Путина

Российский лидер Владимир Путин рассказал в эксклюзивном интервью кыргызстанской журналистке об отношениях с президентом КР. Во время беседы глава российского государства также отметил, что корпорация "Газпром" намерена в ближайшие годы вложить в энергетику Кыргызстана до 100 миллиардов рублей.

Кыргызстанский боец джиу-джитсу Ариет Бекишев завоевал бронзу на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Акылбек Батырбеков Ботсад Бишкека вновь горит — видео пожара с высоты птичьего полета

Ботсад вновь горел: это уже восьмой пожар за последние два месяца! Возгорания происходят из-за непотушенных окурков.

Про ГСМ: Аи-95 стоит 41,2 сома, 92-й продают по 38,6, "дизель" оценили в 36,6.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,7 сома, а покупают по 68,5. Рубль стоит сом и 19 тыйынов, тенге - 20 тыйынов.

Про погоду: сегодня в Бишкеке дождя не будет, а воздух прогреется до +27.

На этом у меня все. Всем отличного понедельника!

В стране 10.59.

С уважением Асель Минбаева

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });