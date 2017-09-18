18 сентября 2017, 10:41 Комментарии

В Ботаническом саду проходит арт-проспект "Бишкек: зеленым зонам – новое дыхание". Об этом сообщают организаторы.

Арт-проспект – крупнейший ежегодный фестиваль паблик-арта, основанный некоммерческой организацией CEC ArtsLink в 2012 году. "Фестиваль меняет привычный городской ландшафт и наполняет улицы, дворы, парки и другие общественные пространства произведениями современного искусства. Будучи ежегодным событием в Санкт-Петербурге, впервые фестиваль проходит в Ботаническом саду имени Гареева", – говорится в сообщении.

Интернациональная группа художников, дизайнеров, архитекторов и урбанистов создадут более 20-ти общественно значимых объектов искусства, которые отражают принципы бережливого отношения к ресурсам природы и открывают горожанам новые возможности в Ботаническом саду. Объекты, инсталляции призваны стать теми смыслами, вокруг которых развивается рефлексия о "зеленых зонах" как необходимой части общественных пространств — мест не только для отдыха, но и для обсуждения насущных вопросов и просвещения горожан.