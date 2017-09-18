Генсек ООН раскритиковал референдум о независимости Иракского Курдистана

18 сентября 2017, 10:08 Комментарии

Референдум о независимости Иракского Курдистана может отвлечь от победы над группировкой "Исламское государство" и восстановления освобожденных территорий, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Как заявил Дюжаррик, Генсек ООН "уважает суверенитет, территориальную целостность и единство Ирака", а также считает, что все проблемы между федеральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном должны быть решены "посредством структурированного диалога и конструктивного компромисса". "Генсек призывает всех иракских лидеров отнестись к этой проблеме с терпением и сдержанностью", - сказал Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что 16 сентября Вашингтон призвал Иракский Курдистан отказаться от проведения референдума о независимости, назначенного на 25 сентября. Белый дом не поддерживает решение Эрбиля о проведении референдума "в этом месяце". В Вашингтоне отметили, что эта акция может отвлечь местные власти от борьбы с ИГ. Кроме того, США считают проведение референдума на спорных между Иракским Курдистаном и центральным правительством Ирака территориях "провокационным и дестабилизирующим" решением. В Вашингтоне призвали Эрбиль к "диалогу" с Багдадом.

Референдум о независимости Иракского Курдистана намеревались провести в 2014 году. Но из-за и наступления боевиков ИГ он был отложен, а формирования иракских курдов присоединились к борьбе с террористами в союзе с федеральным правительством в Багдаде. В июне 2017 года президент автономии Масуд Барзани после завершения операции по освобождению Мосула от террористов заявил, что референдум о независимости Иракского Курдистана будет проведен 25 сентября. Это решение было утверждено парламентом автономии 15 сентября. Его проведение одобрили 65 из 68 депутатов.