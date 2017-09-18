На компьютерную технику Жогорку Кенеш потратит 2 млн сомов

Жогорку Кенеш закупит комплектующие для компьютерной техники за 2 млн сомов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Аппарат Жогорку Кенеша объявил тендер на закупку комплектующих и расходных материалов для компьютерной техники на общую сумму в 2 млн сомов. Для этого организация выбрала упрощенный метод электронной закупки.
Тендер объявлен 14 сентября и должен был завершиться 27 сентября, но его продлили до 10 октября.
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