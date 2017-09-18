Террористов ликвидировали на Иссык-Куле — учения ГКНБ

18 сентября 2017, 10:27 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. В селе Бает Иссык-Кульской области прошли командно-штабные учения "Иссык-Куль "Антитеррор-2017", сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Отрабатывалось взаимодействие всех служб и органов местного самоуправления по освобождению заложников и обезвреживанию бомб на объектах.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков В селе Бает Иссык-Кульской области прошли командно-штабные учения "Иссык-Куль "Антитеррор-2017" Также спецслужбы, военные, милиционеры, спасатели и врачи отработали схемы информирования и оповещения при захвате террористами объектов или заложников и вопросов ликвидации последствий после теракта на объектах.

В ГКНБ отметили, что участники учений показали должный уровень подготовки и согласованность действий.

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