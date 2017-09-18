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Алек Болдуин получил премию "Эмми" за пародию на ТрампаАлек Болдуин получил премию "Эмми" за пародию на ТрампаНа Иссык-Куле прошли командно-штабное учение "Антитеррор – 2017"На Иссык-Куле прошли командно-штабное учение "Антитеррор – 2017"

Террористов ликвидировали на Иссык-Куле — учения ГКНБ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448359-ru.html

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Спецназ ГКНБ ликвидировал террористов в пансионате на Иссык-Куле

18 сентября 2017, 10:27       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. В селе Бает Иссык-Кульской области прошли командно-штабные учения "Иссык-Куль "Антитеррор-2017", сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.
Отрабатывалось взаимодействие всех служб и органов местного самоуправления по освобождению заложников и обезвреживанию бомб на объектах.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков В селе Бает Иссык-Кульской области прошли командно-штабные учения "Иссык-Куль "Антитеррор-2017" Также спецслужбы, военные, милиционеры, спасатели и врачи отработали схемы информирования и оповещения при захвате террористами объектов или заложников и вопросов ликвидации последствий после теракта на объектах.
В ГКНБ отметили, что участники учений показали должный уровень подготовки и согласованность действий.
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