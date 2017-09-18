Президенты России, Туркменистана, Беларуси и Узбекистана поздравили Атамбаева с днем рождения

18 сентября 2017, 8:59 Комментарии

Накануне состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева и президентов России Владимира Путина, а также Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавката Мирзиёева и Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"Сегодня под Вашим руководством дружественный Кыргызстан уверенно движется по пути укрепления государственности, динамичного социально-экономического развития, активно участвует в процессах евразийской интеграции. Убежден, что реализация курса на углубление белорусско-кыргызских отношений и расширение политического взаимодействия отвечает интересам наших стран и народов", — отмечено в поздравительной телеграмме Лукашенко.

По его данным, российский лидер поздравил Алмазбека Атамбаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов.

"Также лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений. Шавкат Мирзиёев тоже сердечно поздравил главу государства с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности. Президенты обсудили ход реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы развития двусторонних отношений", – говорится в сообщении.

"Под Вашим руководством Кыргызская Республика достигла больших успехов во всех сферах жизни. Мы в Туркменистане высоко оцениваем Ваш личный вклад в развитие сотрудничества между нашими государствами. Твердо убежден в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, опирающихся на многолетние традиции равноправия, взаимного уважения и доверия.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, неизменно находиться в добром здравии и быть преисполненным жизненных сил и энергии, а братскому кыргызскому народу – мира, благополучия и процветания", — сказано в послании главы Туркменистана.