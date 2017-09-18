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Террористов ликвидировали на Иссык-Куле — учения ГКНБТеррористов ликвидировали на Иссык-Куле — учения ГКНБНа компьютерную технику Жогорку Кенеш потратит 2 млн сомовНа компьютерную технику Жогорку Кенеш потратит 2 млн сомов

На Иссык-Куле прошли командно-штабное учение "Антитеррор – 2017"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/na-iss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448357-ru.html

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18 сентября 2017, 10:18       Комментарии

16 сентября в селе Бает Антитеррористическим центром ГКНБ КР совместно с ГШ ВС, МВД, МЧС, МЗ КР, а также органами местного самоуправления проведено командно-штабное учение "Иссык-Куль Антитеррор-2017". Об этом сообщает пресс-служба Нацбезопасности.
В ходе учения отработаны взаимодействие по освобождению заложников и обезвреживанию самодельных взрывных устройств на объектах.
"Проверена действенность и эффективность схем информирования и оповещения при возникновении кризисной ситуации, вызванной захватом террористами объектов или заложников, а также практическая отработка вопросов ликвидации последствий террористического акта на объектах", – говорится в сообщении.
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