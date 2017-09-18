Письмо больного музыканта из больницы: Я буду бороться, помогите мне выжить

18 сентября 2017, 9:38 Комментарии

Тяжелобольной участник группы "Элес" Аидин Жумалиев написал открытое письмо поклонникам своего творчества из стамбульской клиники. В своем письме он просит соотечественников оказать ему финансовую помощь для лечения. Письмо в Facebook опубликовала общественный деятель Ассоль Молдокматова.

"Я оказался в необычной ситуации, когда вынужден впервые обратиться к вам, дорогие кыргызстанцы, поэтому простите меня за довольно странное вступление.

Со дня создания группы " Элес " прошло 32 года, это слишком много, и я в этой группе с самой первой фрунзенской поры. Перед моими глазами проплывают добрые воспоминания танцующих, парящих в городском парке, под звуки первых элесовских шлягеров и позднее, выступления на профессиональной сцене на международных конкурсах: "Юрмала" в Москве, "Иссык-Куль-89", "Алтын Алма", "Голос Азии-90" в Алматы. Это незабываемо. Группа переживала разные периоды: взлеты и падения, находки и потери. Этим была наполнена и моя жизнь. Я предан творчеству все эти годы. Никогда не обманывал, жил по совести, ценил дружбу и не предавал. Ни друзей, ни творчество. Воспоминания обо всех восхитительных моментах, которые я пережил, переполняют меня, и я глубоко благодарен Богу за то, что наслаждался ими так долго.

Сегодня я смотрю сквозь окно турецкой онкологической клиники, куда я попал с диагнозом "карцинома печени", поразившей участки позвоночника и легких, и меня охватывает волнение за будущее. Мне так хочется ЖИТЬ, хочется побывать на свадьбе моих сыновей - студентов Бексултана и Нурсултана, и прежде всего быть рядом и быть опорой для моей любимой супруги Венеры, которая рядом со мной вот уже 27 лет, хочется дальше радовать почитателей творчества группы "Элес". С этими мыслями я просыпаюсь ежедневно.

Я хочу поблагодарить мою прекрасную маму. Вы подарили мне жизнь, полную любви, поддержки и дружбы. Мне посчастливилось смотреть вам в глаза честно. Пожалуйста, никогда не думайте, что мне тяжело жилось. Я прожил прекрасные 50 лет, и я благодарен моим родным, друзьям, одноклассникам, близким за то, что вы подарили мне счастливые мгновения жизни. Я счастлив и нахожусь в мире с собой. Я благодарен моим коллегам - музыкантам и всем, кто сейчас активно принимает участие в моей поддержке. Знаю, что 2 октября пройдёт концерт "Элес" по сбору средств для борьбы с моим недугом. Мысленно буду с вами душой и сердцем.

Всю жизнь посвятил творчеству, сцене, в конце остался один на один в неравном бою с болезнью...

Жизнь тяжела, она никого не ласкает, но я не дам ей победить себя. Выбираю борьбу за здоровье! Я буду счастлив выйти на сцену ещё раз и сыграть для вас всех любимые песни "Элес", но прежде всего меня ожидает долгий процесс борьбы с недугом.

Для цикла лучевой радиотерапии, химиотерапии и операции необходима сумма в размере $25000 США. Для меня это неподъёмная сумма, ведь гонорары музыкантов в нашей стране слишком мизерны. Если мои слова тронули ваши сердца, поддержите меня на пути к исцелению, помогите ВЫЖИТЬ..." - написал музыкант.

Все желающие могут перечислить средства на кошелек "ЭЛСОМ" 0550234030.