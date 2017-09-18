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В 2018 году в Кыргызстане пройдут Дни культуры Республики Беларусь

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366465_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448355-ru.html

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18 сентября 2017, 9:42       Комментарии

В 2018 году в Кыргызстане пройдут Дни культуры Республики Беларусь. Об этом договорились в ходе встречи министр культуры, информации и туризма КР Тугелбай Казаков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КР Андрей Страчко.
По данному вопросу участники встречи обменялись мнениями относительно возможностей проведения Дней культуры и пришли к согласию провести указанное мероприятие в городе Бишкеке в следующем, 2018 году.
В частности между сторонами были достигнуты договоренности о проведении Дней кино Беларуси, концерта с участием творческих коллективов и исполнителей и другие культурные мероприятия.
Вместе с тем Казаков предложил послу рассмотреть вопрос кыргызско-белорусского сотрудничества в области переводов литературы на государственные языки двух стран и в области искусства.
Кроме того, обсуждался вопрос открытия прямого или чартерного авиарейса между Минском и Бишкеком. Стороны договорились, что приложат все усилия и проработают данный вопрос.

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