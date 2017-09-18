В Оше подросток на "Лексусе" насмерть сбил двух школьниц 9 и 16 лет

18 сентября 2017, 9:46 Комментарии

В городе Оше 17 сентября примерно в 14.45 произошла авария. За рулем автомобиля марки "Лексус RX-300" находился 17-летний юноша. По данным правоохранительных органов южной столицы, молодой человек не справился с управлением.

В УВД Ошской области сообщили, что вылетев с дороги, авто перевернулось и сбило двух школьниц 9-ти и 16 лет. Одна девочка от полученных травм скончалась на месте, вторая позднее в больнице. В милиции также отметили, что помимо самого водителя в салоне находились еще пассажиры.

"ДТП произошло на 112-м километре автодороги Сары-Таш - Карамык. 17-летний парень был за рулем своего отца. Не справившись с управлением, он вылетел с дороги и сбил двух детей. Вместе с ним в машине ехал еще один пассажир, они оба были направлены в больницу", - сообщили в УВД Ошской области.

В настоящее время уточняются причины ДТП. Автомашина поставлена на штрафстоянку, назначен ряд экспертиз.