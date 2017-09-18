В аварии внедорожника и легкового авто на Иссык-Куле погиб пассажир

18 сентября 2017, 9:50 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. При аварии на автотрассе Балыкчи - Боконбаево - Каракол Иссык-Кульской области столкнулись два автомобиля, погиб человек, сообщила пресс-служба МЧС.

Авария произошла 17 сентября днем на 91-м километре автотрассы. Столкнулись легковой автомобиль марки Wolksvagen Passat и кроссовер Lexus RX300.

В результате ДТП пострадали три пассажира Wolksvagen, один из которых позже скончался в больнице.

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