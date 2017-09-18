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В аварии внедорожника и легкового авто на Иссык-Куле погиб пассажир

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448352-ru.html

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Легковушка вылетела с трассы после ДТП под Кантом — видео с места аварии

18 сентября 2017, 9:50       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. При аварии на автотрассе Балыкчи - Боконбаево - Каракол Иссык-Кульской области столкнулись два автомобиля, погиб человек, сообщила пресс-служба МЧС.
Авария произошла 17 сентября днем на 91-м километре автотрассы. Столкнулись легковой автомобиль марки Wolksvagen Passat и кроссовер Lexus RX300.
В результате ДТП пострадали три пассажира Wolksvagen, один из которых позже скончался в больнице.
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