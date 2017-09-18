Алек Болдуин получил "Эмми" за пародию на Трампа

18 сентября 2017, 9:56 Комментарии

Американский актер Алек Болдуин получил телевизионную премию "Эмми" за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live. Об этом пишет "Газета.ру", со ссылкой на Variety.

Награду актер получил за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале.

"Думаю, я должен сказать: "Вот, мистер президент, ваша "Эмми", — сказал Болдуин, принимая награду.

Актер таким образом намекнул на заявление Трампа о том, что он должен был получить "Эмми" за участие в реалити-шоу "Ученик".