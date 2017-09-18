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Алек Болдуин получил "Эмми" за пародию на Трампа

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/alek-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448350-ru.html

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18 сентября 2017, 9:56       Комментарии

Американский актер Алек Болдуин получил телевизионную премию "Эмми" за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live. Об этом пишет "Газета.ру", со ссылкой на Variety.
Награду актер получил за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале.
"Думаю, я должен сказать: "Вот, мистер президент, ваша "Эмми", — сказал Болдуин, принимая награду.
Актер таким образом намекнул на заявление Трампа о том, что он должен был получить "Эмми" за участие в реалити-шоу "Ученик".

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