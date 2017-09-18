В Бишкеке прошло заседание штаба по оказанию содействия в проведении выборов президента

18 сентября 2017, 9:17 Комментарии

В Октябрьской администрации Бишкека состоялось заседание штаба по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии столицы и участковым избирательным комиссиям, находящихся на территории района, в решении организационных, материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента Кыргызстана. Как сообщает пресс-служба мэрии города, заместитель штаба Татьяна Кузнецова проинформировала присутствующих о готовности УИК.

Основной задачей штаба является своевременное оказание содействия ТИК Бишкека в создании условий для надлежащего проведения выборов главы государства 15 октября 2017 года.

Заседание штаба прошло под председательством первого вице-мэра Рената Макенова и главы Октябрьского района Рената Айтымбетова. Также в заседании приняли участие председатели Бишкекской территориальной избирательной комиссии и Государственной регистрационной службы, руководители городских, районных служб и структурных подразделений.