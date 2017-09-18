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На Иссык-Куле прошли учения по освобождению заложников и обезвреживанию взрывных устройств

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448348-ru.html

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18 сентября 2017, 9:41       Комментарии

В селе Бает Иссык-Кульской области 16 сентября прошло командно-штабное учение "Иссык-Куль Антитеррор-2017". Как сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности, в мероприятии участие приняли сотрудники Антитеррористического центра ГКНБ, Генерального штаба Вооруженных сил, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства здравоохранения, а также органов местного самоуправления.
В ходе учения были отработаны взаимодействие по освобождению заложников и обезвреживанию самодельных взрывных устройств на объектах. Проверены действенность и эффективность схем информирования и оповещения при возникновении кризисной ситуации, вызванной захватом террористами объектов или заложников, а также практическая отработка вопросов ликвидации последствий террористического акта на объектах.
Учения прошли на высоком уровне, участники показали соответствующий
уровень подготовки и согласованность действий субъектов антитеррористической деятельности и органов МСУ при возникновении террористической опасности, отмечает ГКНБ.

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