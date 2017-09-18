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В Ашхабаде стартовали Азиатские игры

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366459_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448347-ru.html

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Исаков напутствовал спортсменов, отправившихся на Азиатские игры

18 сентября 2017, 9:14       Комментарии

В столице Туркменистана 17 сентября вечером стартовали Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Церемония открытия Игр проходит в специально построенном стадионе Olympic Stadium, в котором могут разместиться до 45 тысяч зрителей.
На церемонию открытия Азиатских игр приехали, как сообщает Туркменская редакция "Азаттыка", президенты Армении, Афганистана, Казахстана, Молдовы, Пакистана, Таджикистана, Татарстана и Узбекистана, а также глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Азиатские игры продлятся 11 дней. Подготовка к ним была главным мероприятием правительства страны в последнее время, на эти цели были потрачены миллиарды долларов. Туркменистан обычно закрыт для иностранцев, но на этот раз в Ашхабате ожидают десятки тысяч туристов.
Согласно сообщению организаторов Игр, в состязаниях примут участие более 5 500 спортсменов из 62 стран, они будут соревноваться в 21 виде спорта. Самым юным участником Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам назван 13-летний пловец из Пакистана Джахан Ара Наби.
В Ашхабаде с рабочим визитом находится президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который 17 сентября встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

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