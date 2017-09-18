США могут передумать выходить из Парижского соглашения по климату

18 сентября 2017, 9:22 Комментарии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент страны Дональд Трамп оставляет варианты своих действий в отношении Парижского договора по климату открытыми, передает Би-би-си.

Это утверждение прозвучало всего через несколько часов, после того как Белый дом подтвердил, что решение не продлевать участие в этом договоре остается в силе.

Однако Тиллерсон утверждает, что США не выйдут из договора, "если выработают справедливые, с их точки зрения, условия".

В июне, объявляя о выходе из Парижского соглашения, Трамп заявил, что делает это в рамках своих "торжественных обязательств по защите Америки", охарактеризовав этот международный договор как ущемляющий экономические интересы США в угоду таким странам, как Китай и Индия.

"США выйдут из Парижского соглашения по климату... мы начнем переговоры, чтобы вновь войти в Парижское соглашение или в совершенно новую сделку на условиях, которые справедливы для Соединенных Штатов", - заявил он.

Однако в воскресенье в интервью американскому телеканалу Си-би-эс Тиллерсон выразил мнение, что США могут и не выйти из Парижского договора.

На вопрос о том, каковы шансы страны остаться в договоре, Тиллерсон ответил: "Думаю, что при необходимых условиях - а президент уже дал понять, что готов к поиску таких условий, - мы могли бы продолжить взаимодействие с другими странами по этому, как мы все понимаем, насущному вопросу".

Впрочем, сторонникам Трампа, многие из которых были категорически против Парижского договора 2015 года, будет нелегко продать даже новую, улучшенную сделку.

Его противники же, напротив, утверждают, что выход из договора означает самоустранение американского руководства от решения одной из ключевых глобальных проблем.