Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошло заседание штаба по оказанию содействия в проведении выборов президентаВ Бишкеке прошло заседание штаба по оказанию содействия в проведении выборов президентаВ Ашхабаде стартовали Азиатские игрыВ Ашхабаде стартовали Азиатские игры

Как выглядит малина на пяти гектарах и как ее собирают — аэросъемка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448345-ru.html

Похожие новости

Как выглядит самое большое кладбище Бишкека — аэросъемка

Заработал первый миллион на малине — об успехе нетипичного бизнесмена из КР

Чекисты и сторожа — чем занимались кандидаты в президенты до политики

Нурсултан Назарбаев намекнул, что пока не собирается покидать пост

Студентку выгнали с пары за то, что она собирается голосовать за Бабанова — депутат

18 сентября 2017, 9:15       Комментарии

Как рассказали бизнесмены, ежегодно с гектара земли собирают около 10 тонн малины, которая потом экспортируется за границу. Раньше они работали вдвоем, когда дело начало приносить прибыль, мужчины наняли рабочих.
На третий год ведения такого агробизнеса им удалось расшириться до 5 гектаров. Мужчины рассказывают, что кусты малины долговечны.
Интервью с одним из бизнесменов можно прочитать на сайте Sputnik Кыргызстан>>
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум