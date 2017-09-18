Как выглядит малина на пяти гектарах и как ее собирают — аэросъемка

18 сентября 2017, 9:15 Комментарии

Как рассказали бизнесмены, ежегодно с гектара земли собирают около 10 тонн малины, которая потом экспортируется за границу. Раньше они работали вдвоем, когда дело начало приносить прибыль, мужчины наняли рабочих.

На третий год ведения такого агробизнеса им удалось расшириться до 5 гектаров. Мужчины рассказывают, что кусты малины долговечны.

Интервью с одним из бизнесменов можно прочитать на сайте Sputnik Кыргызстан>>

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