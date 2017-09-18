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Абдраманов: на гостей деньги есть, а на операцию ребенка — нет

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448344-ru.html

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18 сентября 2017, 9:38       Комментарии

По его словам, иногда операцию ребенку нужно сделать в течение нескольких дней, иначе будет поздно.
"Начинаешь убеждать, а родители ссылаются на отсутствие средств. Объясняешь: "Если, не дай бог, бабушка умрет, ты найдешь деньги лошадь зарезать?". Он говорит, что да, ведь иначе стыдно. Так неужели на ребенка трудно найти? Такая операция стоит 84 тысячи сомов, как и лошадь", - горячится хирург.
Подробнее о жизни профессора читайте в интервью Sputnik Кыргызстан>>
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