Абдраманов: на гостей деньги есть, а на операцию ребенка — нет

18 сентября 2017, 9:38 Комментарии

По его словам, иногда операцию ребенку нужно сделать в течение нескольких дней, иначе будет поздно.

"Начинаешь убеждать, а родители ссылаются на отсутствие средств. Объясняешь: "Если, не дай бог, бабушка умрет, ты найдешь деньги лошадь зарезать?". Он говорит, что да, ведь иначе стыдно. Так неужели на ребенка трудно найти? Такая операция стоит 84 тысячи сомов, как и лошадь", - горячится хирург.

Подробнее о жизни профессора читайте в интервью Sputnik Кыргызстан>>

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