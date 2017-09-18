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Президенты России, Беларуси и Узбекистана поздравили Атамбаева с днем рождения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448343-ru.html

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18 сентября 2017, 8:59       Комментарии

Накануне состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева и президентов России Владимира Путина, а также Узбекистана Шавката Мирзиёева и Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
"Сегодня под Вашим руководством дружественный Кыргызстан уверенно движется по пути укрепления государственности, динамичного социально-экономического развития, активно участвует в процессах евразийской интеграции. Убежден, что реализация курса на углубление белорусско-кыргызских отношений и расширение политического взаимодействия отвечает интересам наших стран и народов", — отмечено в поздравительной телеграмме Лукашенко.
По его данным, российский лидер поздравил Алмазбека Атамбаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов.
"Также лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений. Шавкат Мирзиёев тоже сердечно поздравил главу государства с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности. Президенты обсудили ход реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы развития двусторонних отношений", – говорится в сообщении.

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