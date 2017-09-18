НДУ: Глава СНБ Узбекистана госпитализирован, возможно, его отравили

18 сентября 2017, 9:20 Комментарии

В Ташкенте госпитализирован председатель Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов. Об этом говорится на официальном сайте Народного движения Узбекистана.

По сообщению источника, глава СНБ был госпитализирован в пятницу, 15 сентября. По некоторым данным, Иноятов перенес инсульт и впал в кому. Другие источники сообщают, что председателя Службы отравили.

"В 20:00 в центральном аппарате СНБ началось собрание начальников управлений. По какому поводу проходит это собрание, и кто его проводит, никто не знает. Но то, что собрание проходит сразу после распространения слуха о госпитализации Инаятова, наводит на мысль, что оно имеет прямое отношение к этому слуху", — сообщают в отделе информации НДУ.