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НДУ: Глава СНБ Узбекистана госпитализирован, возможно, его отравили

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/ndu-gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448342-ru.html

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18 сентября 2017, 9:20       Комментарии

В Ташкенте госпитализирован председатель Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов. Об этом говорится на официальном сайте Народного движения Узбекистана.
По сообщению источника, глава СНБ был госпитализирован в пятницу, 15 сентября. По некоторым данным, Иноятов перенес инсульт и впал в кому. Другие источники сообщают, что председателя Службы отравили.
"В 20:00 в центральном аппарате СНБ началось собрание начальников управлений. По какому поводу проходит это собрание, и кто его проводит, никто не знает. Но то, что собрание проходит сразу после распространения слуха о госпитализации Инаятова, наводит на мысль, что оно имеет прямое отношение к этому слуху", — сообщают в отделе информации НДУ.

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