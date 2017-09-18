Постпред США в ООН пообещала КНДР уничтожение за "безрассудное поведение"

18 сентября 2017, 8:46 Комментарии

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли пригрозила, что Америка может уничтожить КНДР. Об этом она заявила в эфире CNN 17 сентября.

"Если Северная Корея продолжит свое безрассудное поведение, если Соединенным Штатам придется защищать себя и своих союзников хоть в каком-то смысле, Северная Корея будет уничтожена", - сказала Хейли.

По ее словам, американская сторона хочет проявить ответственность и испробовать все дипломатические приемы. "Если это не сработает, [министр обороны США Джеймс] Мэттис позаботится об этом", - добавила дипломат.

Хейли сообщила, что Совет Безопасности ООН принял уже почти все возможные меры, что "утомило" США.

Ранее в сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна практически близка к созданию ядерных сил.

В пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету "Хвасон-12" в восточном направлении. Ракета пролетела около 3700 километров, ее траектория пролегала над японскими островами.