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Постпред США в ООН пообещала КНДР уничтожение за "безрассудное поведение"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366457_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448340-ru.html

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Британские ученые пообещали миллион долларов за разгадку шахматной задачи

18 сентября 2017, 8:46       Комментарии

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли пригрозила, что Америка может уничтожить КНДР. Об этом она заявила в эфире CNN 17 сентября.
"Если Северная Корея продолжит свое безрассудное поведение, если Соединенным Штатам придется защищать себя и своих союзников хоть в каком-то смысле, Северная Корея будет уничтожена", - сказала Хейли.
По ее словам, американская сторона хочет проявить ответственность и испробовать все дипломатические приемы. "Если это не сработает, [министр обороны США Джеймс] Мэттис позаботится об этом", - добавила дипломат.
Хейли сообщила, что Совет Безопасности ООН принял уже почти все возможные меры, что "утомило" США.
Ранее в сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна практически близка к созданию ядерных сил.
В пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету "Хвасон-12" в восточном направлении. Ракета пролетела около 3700 километров, ее траектория пролегала над японскими островами.

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