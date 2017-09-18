В штате Луизиана улицу залило кровью

18 сентября 2017, 8:53 Комментарии

В американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, одну из улиц затопило кровью. Фотографии опубликовало издание WBRZ.

Снимок сделан на задворках похоронного бюро Greenoaks Funeral Home на Флорида Бульвар. На нем видно, как из клапана на газоне вытекает бордовая жидкость и стекает на асфальт.

Установлено, что субстанция представляла собой кровь, смешанную с формальдегидом. Представители городских властей отправили инспекцию на место происшествия, которая выявила, что источником утечки была не муниципальная канализация, а оборудование на частных владениях.

Отмечается, что утечка продолжалась примерно 20 минут, прежде чем владельцу похоронного бюро удалось остановить поток крови.