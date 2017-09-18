Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше подросток на Lexus не справился с управлением — погибли две школьницыВ Оше подросток на Lexus не справился с управлением — погибли две школьницыПрогноз погоды: в Бишкеке без осадковПрогноз погоды: в Бишкеке без осадков

В штате Луизиана улицу залило кровью

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366458_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448339-ru.html

Похожие новости

Бишкекским школьникам показали военную авиабазу в Канте

Дело Саляновой: На суде показали ту самую лицензию выданную Елисееву (фото)

В Джалал-Абаде сгорела кровля трех домов – МЧС

В Госкомпромышленности рассказали, когда по соглашению Liglass Trading должен выплатить $37 млн

Корейские ученые разработали биочернила для печати кровеносных сосудов

18 сентября 2017, 8:53       Комментарии

В американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, одну из улиц затопило кровью. Фотографии опубликовало издание WBRZ.
Снимок сделан на задворках похоронного бюро Greenoaks Funeral Home на Флорида Бульвар. На нем видно, как из клапана на газоне вытекает бордовая жидкость и стекает на асфальт.
Установлено, что субстанция представляла собой кровь, смешанную с формальдегидом. Представители городских властей отправили инспекцию на место происшествия, которая выявила, что источником утечки была не муниципальная канализация, а оборудование на частных владениях.
Отмечается, что утечка продолжалась примерно 20 минут, прежде чем владельцу похоронного бюро удалось остановить поток крови.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум