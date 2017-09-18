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Экс-футболистов из Англии напугало движение на дорогах Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448338-ru.html

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18 сентября 2017, 8:46       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Экс-футболистов из Англии напугала езда по бишкекским дорогам. В этом они признались во время интервью пресс-службе Федерации футбола Кыргызстана.
Два бывших игрока английских клубов Мики Адамс и Алан Роджерс провели серию тренировок для ребят из юношеской сборной КР (U-13).
"Нас приняли на высоком уровне. Все пришлось по вкусу, правда, движение в городе ужасное. Страшновато было передвигаться", - сказал Роджерс.
Футболистам также пришлись по вкусу кыргызстанские еда и напитки. Англичане отметили высокую подготовленность нашей юношеской сборной.
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